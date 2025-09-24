Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с пакистанским коллегой Мухаммедом Исхаком Даром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство", - говорится в публикации.

Детали встречи он не привел.