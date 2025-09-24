Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 19:45
    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с пакистанским коллегой Мухаммедом Исхаком Даром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство", - говорится в публикации.

    Детали встречи он не привел.

    МИД Азербайджана МИД Пакистана Джейхун Байрамов Генассамблея ООН
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır

    Последние новости

    19:58

    Число пострадавших в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    19:53
    Фото

    Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    19:45

    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

    Внешняя политика
    19:43

    Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результаты

    COP29
    19:39

    Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100

    Другие страны
    19:31

    Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии

    Внешняя политика
    19:31

    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

    В регионе
    19:27

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    19:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Внешняя политика
    Лента новостей