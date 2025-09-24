Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 19:45
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с пакистанским коллегой Мухаммедом Исхаком Даром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.
"Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство", - говорится в публикации.
Детали встречи он не привел.
