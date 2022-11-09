BMT: “Sülh və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq”

“Sülh, firavanlıq və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq”.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin tviterində edilən paylaşımda bildirilib.
Qurum 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
“Azərbaycanla tərəfdaşlığımızı qiymətləndiririk”, - paylaşımda vurğulanıb.
.@UNinAzerbaijan extends its warm congratulations to the people of #Azerbaijan on the occasion of #StateFlagDay. We value our partnership with & stand ready to work together to achieve peace, prosperity & sustainable development.Dövlət Bayrağı Gününüz mübarək! pic.twitter.com/OZkEjTujrJ— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) November 9, 2022
.@UNinAzerbaijan extends its warm congratulations to the people of #Azerbaijan on the occasion of #StateFlagDay. We value our partnership with & stand ready to work together to achieve peace, prosperity & sustainable development.Dövlət Bayrağı Gününüz mübarək! pic.twitter.com/OZkEjTujrJ