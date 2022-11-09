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BMT: “Sülh və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq”

BMT: “Sülh və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq” “Azərbaycanla tərəfdaşlığımızı qiymətləndiririk”.
Xarici siyasət
9 Noyabr , 2022 11:06
BMT: “Sülh və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq”

“Sülh, firavanlıq və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Azərbaycanla birlikdə işləməyə hazırıq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin tviterində edilən paylaşımda bildirilib.

Qurum 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Azərbaycanla tərəfdaşlığımızı qiymətləndiririk”, - paylaşımda vurğulanıb.

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