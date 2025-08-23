Haqqımızda

Banqladeş səfiri: İlham Əliyevin təşəbbüsləri Asiya ölkələrində də çox müsbət qarşılanır

Banqladeş səfiri: İlham Əliyevin təşəbbüsləri Asiya ölkələrində də çox müsbət qarşılanır Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin irəli sürdüyü təşəbbüslər Asiya ölkələrində də təqdir edilir.
Xarici siyasət
23 avqust 2025 10:30
Banqladeş səfiri: İlham Əliyevin təşəbbüsləri Asiya ölkələrində də çox müsbət qarşılanır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin irəli sürdüyü təşəbbüslər Asiya ölkələrində də təqdir edilir.

Bunu “Report”un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Banqladeşin iqamətgahı Ankarada olan Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistan üzrə qeyri-rezident səfiri Amanul Haq deyib.

Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə optimal siyasət yürütdüyünü müşahidə etdiyini vurğulayan səfir BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə də bunun şahidi olduğunu qeyd edib:

“Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə bağlı siyasəti günü-gündən genişlənir. Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə irəli sürdüyü təşəbbüslər qitə dövlətlərində çox müsbət qarşılanır”.

Diplomat sonda Banqladeş-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyəyə çatdırıldığını deyərək ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Посол Бангладеш: Азиатские страны высоко ценят инициативы Ильхама Алиева
İngilis versiyası Bangladeshi envoy hails Ilham Aliyev’s Asia-focused initiatives

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
23 avqust 2025 11:12
Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib
23 avqust 2025 11:02
Rumıniyalı senator Qarabağda aparılan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumatlandırılıb
FotoRumıniyalı senator Qarabağda aparılan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumatlandırılıb
23 avqust 2025 10:45
Həştərxanda Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
FotoHəştərxanda Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
22 avqust 2025 20:23
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Üç ölkə lideri yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB - VİDEO
FotoÜç ölkə lideri yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB - VİDEO
22 avqust 2025 18:41
İlham Əliyev: Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan mühüm geostrateji mövqeyə malikdir
İlham Əliyev: Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan mühüm geostrateji mövqeyə malikdir
22 avqust 2025 18:10
Prezident: Füzuli və Arxadağ şəhərlərinin qardaşlaşması əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır
Prezident: Füzuli və Arxadağ şəhərlərinin qardaşlaşması əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır
22 avqust 2025 18:04
Füzuli və Arxadağ şəhərləri qardaşlaşıb
Füzuli və Arxadağ şəhərləri qardaşlaşıb
22 avqust 2025 17:56
Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında dörd sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında dörd sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 17:52

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi