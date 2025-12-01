Bakıda Rumıniyanın Milli Günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir
Bakıda Rumıniyanın Milli Günü və Rumıniyanın Böyük Birliyinin 107 illiyi ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Rumıniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Qəbulda Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, hərbi attaşelər, Milli Məclisin üzvləri, ictima-siyasi xadimlər iştirak edirlər.
