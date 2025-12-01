İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 19:31
    Bakıda Rumıniyanın Milli Günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir

    Bakıda Rumıniyanın Milli Günü və Rumıniyanın Böyük Birliyinin 107 illiyi ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Rumıniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Qəbulda Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, hərbi attaşelər, Milli Məclisin üzvləri, ictima-siyasi xadimlər iştirak edirlər.

