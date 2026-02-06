Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 06 fevral, 2026
- 11:42
Kamran Əliyev
Baş prokuror Kamran Əliyev fevralın 12-də saat 10:00-da Suraxanı rayon prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Vətəndaşlar qəbulla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğuna yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli və Bakı şəhər prokurorluğunun (012) 361-02-44 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, eləcə də prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.
Son xəbərlər
11:58
Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:57
"Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna keçirFutbol
11:56
ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini araşdırıbİKT
11:55
Son 4 ildə azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə 186 min nəfər səfər edibİnfrastruktur
11:50
İlham Əliyev İranın müdafiə nazirinə: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdırXarici siyasət
11:47
Foto
Azərbaycan Prezidenti İranın müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:45
Moskvada Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəsinin birinci müavini güllələnibDigər ölkələr
11:42
Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:41