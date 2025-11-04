Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb
- 04 noyabr, 2025
- 19:57
Fransa diplomatları Bakıda ikitərəfli münasibətlər və regional gündəmlə bağlı danışıqlar aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut "X"dəki səhifəsində yazıb.
Diplomat qeyd edib ki, Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında hərtərəfli və məhsuldar müzakirələr aparılıb:
"Fransa Prezidentinin kontinental Avropa üzrə diplomatik müşaviri Bertrand Buxvalter və Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin kontinental Avropa Departamentinin direktoru Bris Rokfey ikitərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə etmək üçün Azərbaycana gəliblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşlər keçirilib".
Laqut həmçinin vurğulayıb ki, Bakıdakı görüş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında son görüş fonunda ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm addımdır.