İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 19:57
    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Fransa diplomatları Bakıda ikitərəfli münasibətlər və regional gündəmlə bağlı danışıqlar aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut "X"dəki səhifəsində yazıb.

    Diplomat qeyd edib ki, Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında hərtərəfli və məhsuldar müzakirələr aparılıb:

    "Fransa Prezidentinin kontinental Avropa üzrə diplomatik müşaviri Bertrand Buxvalter və Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin kontinental Avropa Departamentinin direktoru Bris Rokfey ikitərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə etmək üçün Azərbaycana gəliblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşlər keçirilib".

    Laqut həmçinin vurğulayıb ki, Bakıdakı görüş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında son görüş fonunda ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm addımdır.

    Sofi Laqut Fransa diplomatlar gorus Hikmət Hacıyev Elçin Əmirbəyov
    В Баку состоялись переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами

    Son xəbərlər

    20:08

    Kallas 2030-cu ilə qədər Aİ-yə üzv olmaq üçün dörd namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan XİN: Aİ-yə üzvlük məsələsindən siyasi alət kimi istifadəyə yönəlmiş cəhdləri pisləyirik

    Digər ölkələr
    19:57

    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Xarici siyasət
    19:55

    PSJ klubunun futbolçusu "Qızıl oğlan" mükafatının sahibi olub

    Futbol
    19:54

    Alkis Drakinos: "EBRD-nin Azərbaycanda İKT layihələrinə dəstəyi güclü rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına töhfə verir"

    İKT
    19:45

    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk standartlar tətbiq edilib

    İKT
    19:32

    Goranboyda 16 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıb

    Hadisə
    19:31

    Azərbaycanda yeni iqtisadi mərhələ başlayır - ANALİZ

    Maliyyə
    19:25

    "The Jerusalem Post": Qarabağ müharibəsində Zəfər Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da artırdı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti