В Баку состоялись переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами
- 04 ноября, 2025
- 19:43
Французские дипломаты провели в Баку переговоры по вопросам двусторонних отношений и региональной повестки.
Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала на своей странице в соцсети Х.
По ее словам, в Баку состоялись всесторонние и продуктивные дискуссии между азербайджанскими и французскими дипломатами.
"Дипломатический советник президента Франции по континентальной Европе Бертран Бухвальтер и директор департамента МИД Франции по континентальной Европе Брис Рокфей прибыли в Азербайджан для обсуждения двусторонних отношений и региональных вопросов с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым", - написала она.
Французский дипломат также отметила, что встреча в Баку стала важным шагом в укреплении двусторонних связей в свете недавних встреч президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Франции Эммануэля Макрона.
Comprehensive and fruitful discussions today among Azerbaidjani and French diplomats : Bertrand Buchwalter, President's diplomatic counsellor for continental Europe, and Brice Roquefeuil, MFA director for continental Europe, came to Baku to discuss 🇦🇿🇫🇷 relations and regional… pic.twitter.com/5IBcwtfoHT— Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) November 4, 2025