Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Баку состоялись переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 19:43
    В Баку состоялись переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами

    Французские дипломаты провели в Баку переговоры по вопросам двусторонних отношений и региональной повестки.

    Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала на своей странице в соцсети Х.

    По ее словам, в Баку состоялись всесторонние и продуктивные дискуссии между азербайджанскими и французскими дипломатами.

    "Дипломатический советник президента Франции по континентальной Европе Бертран Бухвальтер и директор департамента МИД Франции по континентальной Европе Брис Рокфей прибыли в Азербайджан для обсуждения двусторонних отношений и региональных вопросов с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым", - написала она.

    Французский дипломат также отметила, что встреча в Баку стала важным шагом в укреплении двусторонних связей в свете недавних встреч президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Франции Эммануэля Макрона.

    Софи Лагут дипломаты Азербайджан Франция Хикмет Гаджиев Эльчин Амирбеков
    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Последние новости

    20:01

    При крушении военного вертолета на Филиппинах погибли шестеро - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:51

    В Гёранбое предотвращено обручение с несовершеннолетней

    Происшествия
    19:43

    В Баку состоялись переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами

    Внешняя политика
    19:42

    Каллас назвала четырех кандидатов на вступление в ЕС до 2030 года

    Другие страны
    19:25

    Папуашвили: ЕС пытается подчинить Грузию своему политическому влиянию

    В регионе
    19:17

    The Jerusalem Post: Победа Азербайджана во II Карабахской войне укрепила его позиции в мире

    Внешняя политика
    19:13

    В Баку по случаю Дня Победы состоятся парады под аккомпанемент военных оркестров

    Армия
    18:58
    Фото

    Багиров: Союз коллегий адвокатов тюркских государств может быть создан в ближайшее время

    Внешняя политика
    18:57

    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Футбол
    Лента новостей