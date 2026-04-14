    • 14 aprel, 2026
    • 09:26
    Bahar Muradova: Qadın sahibkarlığının təşviqi strateji iqtisadi inkişaf prioritetidir

    Qadın sahibkarlığının təşviqi yalnız gender bərabərliyi məsələsi deyil, eyni zamanda strateji iqtisadi inkişaf prioritetidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) "AQEM məkanında davamlı inkişaf naminə qadınların səslərinin gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransı çərçivəsində təşkil edilmiş "Qadın sahibkarlığın inkişafı və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi" adlı yan tədbirdə deyib.

    O, tədbirin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, yan tədbir həm təşkilati, həm də təcrübə mübadiləsi baxımından əhəmiyyətlidir:

    "Qadınların iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunması inklüziv və davamlı inkişafın əsas prioritetlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də sosial rifahın yüksəldilməsində, həmçinin iqtisadi nailiyyətlərin əldə olunmasında mühüm rol oynayır. Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətində aktiv iştirakı yeni iş yerlərinin yaradılmasına, ailə gəlirlərinin artmasına və ümumilikdə cəmiyyətin iqtisadi dayanıqlığının güclənməsinə töhfə verir. Bu baxımdan, qadın sahibkarlığının təşviqi yalnız gender bərabərliyi məsələsi deyil, eyni zamanda strateji iqtisadi inkişaf prioritetidir".

    Komitə sədri vurğulayıb ki, Azərbaycanda son illər ərzində qadın sahibkarlığının inkişafı istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib:

    "Dövlət tərəfindən normativ-hüquqi baza təkmilləşdirilib, sahibkarlıq fəaliyyətinin qeydiyyatı, idarə olunması və genişləndirilməsi istiqamətində prosedurlar sadələşdirilib. Həmçinin qadın sahibkarlar üçün müxtəlif maliyyə dəstəyi alətləri, güzəştli kreditlər, qrant proqramları və subsidiyalar təqdim olunur. Təlim, mentorluq və biznes inkubasiya proqramları vasitəsilə qadınların bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. Regionlarda yaşayan qadınların iqtisadi fəallığının artırılması da xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır".

    B.Muradova onu da əlavə edib ki, bu kontekstdə təşkil olunan yan tədbir qadın sahibkarların mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və hüquqi imkanlar barədə daha geniş və sistemli şəkildə məlumatlandırılmasına xidmət edəcək.

    Komitə sədri bildirib ki, tədbir çərçivəsində dövlət qurumları, özəl sektor nümayəndələri, hüquqşünaslar və sahibkarlar arasında açıq dialoq mühiti yaradılacaq, mövcud mexanizmlərin tətbiqində qarşıya çıxan problemlər və onların həlli yolları müzakirə olunacaq.

