    Мурадова: В Азербайджане последовательно реализуются меры по развитию женского предпринимательства

    В Азербайджане в последние годы последовательно и целенаправленно реализуются меры по развитию женского предпринимательства.

    Как сообщает Report, этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в рамках международной конференции Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА" в Баку.

    Она отметила, что государство усовершенствовало нормативно-правовую базу и упростило процедуры регистрации, управления и расширения предпринимательской деятельности:

    "Кроме того, для женщин-предпринимателей предусмотрены различные инструменты финансовой поддержки, льготные кредиты, грантовые программы и субсидии. Важные шаги также были предприняты для повышения знаний и навыков женщин посредством тренингов, менторства и программ бизнес-инкубации. Особое внимание уделяется также повышению экономической активности женщин, проживающих в регионах".

    Председатель комитета подчеркнула, что мероприятие станет эффективной площадкой для открытого и конструктивного диалога между государственными структурами, представителями частного сектора, юристами и предпринимателями, где будут обсуждаться проблемы, возникающие при реализации существующих механизмов, и пути их решения.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова
    Bahar Muradova: Qadın sahibkarlığının təşviqi strateji iqtisadi inkişaf prioritetidir
    Bahar Muradova: Promoting women entrepreneurs - strategic priority

