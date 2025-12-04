İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 23:48
    Azərbaycanla Norveç arasında ikitərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Nazirlər Şurasının Vyana şəhərində keçirilən 32-ci iclası çərçivəsində Norveç Krallığının xarici işlər naziri Espen Bart Eide ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Görüşdə Azərbaycan-Norveç ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti nəzərdən keçirilib, siyasi dialoqun davamlılığının təmin edilməsi və əməkdaşlıq gündəliyinin genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Enerji sahəsində uzunmüddətli tərəfdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Görüşdə, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni reallıqlar, Ermənistan ilə normallaşma prosesi barədə qarşı tərəfə məlumat verilib.

    Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

