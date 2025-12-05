Джейхун Байрамов обсудил с норвежским коллегой вопросы двусторонней повестки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 32-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в австрийской столице Вене, встретился с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече был рассмотрен текущий статус азербайджано-норвежских двусторонних отношений, обсуждены возможности обеспечения непрерывности политического диалога и расширения повестки взаимодействия. Была подчеркнута важность долгосрочного партнерства в энергетической сфере.

Противоположной стороне была предоставлена информация о новых реалиях, возникших в регионе Южного Кавказа после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о процессе нормализации отношений с Арменией.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.