Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyi ikitərəfli tərəfdaşlığa sadiqliyini ifadə edib

Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığa sadiq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın alyansdakı nümayəndəliyinin "X" hesabındakı paylaşımda deyilir.
"Azərbaycan Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə töhfə verməkdə qərarlıdır", - paylaşımda bildirilib.
Həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilən razılıqlarla bağlı təbrikinə görə NATO Baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisi Boris Rugeyə təşəkkür edilib.
Qeyd edək ki, B.Ruge bu gün NATO Baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisi Boris Ruge Azərbaycanın və Ermənistanın alyansdakı nümayəndələri ilə görüşüb. Onlar ABŞ-də əldə olunan razılaşmaları müzakirə ediblər.