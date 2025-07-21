Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə səfərdədir

Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyədə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Baş prokuror nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ankarada Anıtkabiri ziyarət edib, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsini ehtiramla anıb və Şərəf dəftərini imzalayıb.
Ankara’da ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti ve Şeref Defteri’ni imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı. pic.twitter.com/rbvzgZeLM1
— Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği (@AzEmbassyTurkey) July 21, 2025