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Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə səfərdədir

Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə səfərdədir Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyədə səfərdədir.
Xarici siyasət
21 iyul 2025 12:26
Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə səfərdədir

Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyədə səfərdədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Baş prokuror nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ankarada Anıtkabiri ziyarət edib, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsini ehtiramla anıb və Şərəf dəftərini imzalayıb.

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Rus versiyası Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Турции

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