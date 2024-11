Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qarakənd faciəsinin 33-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb:

"Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində baş vermiş faciədən 33 il ötür. 1991-ci il noyabrın 20-də Azərbaycanın 22 yüksək səviyyəli dövlət xadimini, jurnalistini və sülh missiyasının üzvlərini daşıyan mülki vertolyot Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən vurulub", - paylaşımda bildirilib.