Azərbaycan XİN Hondurası Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:51
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Hondurası Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Hondurası və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik! Müstəqilliyinizin 204 ili mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

