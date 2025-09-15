Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub
- 15 sentyabr, 2025
- 16:24
Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu müzakirə İsveçin Azərbaycandakı səfiri Tobias Lorentsson və Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşü çərçivəsində baş tutub.
İsveçin Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumata görə, görüş zmaanı regional məsələlərə də diqqət çəkilib:
"Bu faydalı müzakirəyə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi cənab Hikmət Hacıyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 2025-2026-cı illər ərzində Slovakiya və İsveçin Bakıdakı səfirlikləri NATO-nun Azərbaycandakı Əlaqə Nöqtəsi Səfirlikləri rolunu yerinə yetirir".