İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 16:24
    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub

    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub.  

    "Report" xəbər verir ki, bu müzakirə İsveçin Azərbaycandakı səfiri Tobias Lorentsson və Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşü çərçivəsində baş tutub.  

    İsveçin Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumata görə, görüş zmaanı regional məsələlərə də diqqət çəkilib: 

    "Bu faydalı müzakirəyə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi cənab Hikmət Hacıyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 2025-2026-cı illər ərzində Slovakiya və İsveçin Bakıdakı səfirlikləri NATO-nun Azərbaycandakı Əlaqə Nöqtəsi Səfirlikləri rolunu yerinə yetirir".

    Azərbaycan NATO əməkdaşlıq Tobias Lorentsson Hikmət Hacıyev
    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Son xəbərlər

    17:10
    Foto

    Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Din
    17:08

    Bolqarıstan Rusiyaya etiraz edib

    Digər ölkələr
    17:05

    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfə artırıb

    Energetika
    17:01

    Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    16:58

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək

    Futbol
    16:57
    Foto

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında Bilik Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Biznes
    16:57

    Yunanıstan klubunun baş məşqçisi köməkçiləri ilə birlikdə istefaya göndərilib

    Futbol
    16:54

    Tramp bu həftə Si Cinpin ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    16:54

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti