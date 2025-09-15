Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 16:33
    Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества. 

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

    По информации дипмиссии, эти обсуждения состоялись в ходе встречи послов Швеции и Словакии в Баку Тобиасом Лоренцсоном и Эльчином Гасымовым с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиев.

    "Выражаем искреннюю благодарность помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за полезную дискуссию о дальнейшем развитии партнерства страны с НАТО и более широкой региональной повестке дня",- говорится в публикации.

    По итогам встречи отмечено, что в 2025-2026гг функции контактных посольств НАТО в Азербайджане будут выполнять посольства Словакии и Швеции в Баку.

     

    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub

