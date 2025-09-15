В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО
- 15 сентября, 2025
- 16:33
Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.
По информации дипмиссии, эти обсуждения состоялись в ходе встречи послов Швеции и Словакии в Баку Тобиасом Лоренцсоном и Эльчином Гасымовым с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиев.
"Выражаем искреннюю благодарность помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за полезную дискуссию о дальнейшем развитии партнерства страны с НАТО и более широкой региональной повестке дня",- говорится в публикации.
По итогам встречи отмечено, что в 2025-2026гг функции контактных посольств НАТО в Азербайджане будут выполнять посольства Словакии и Швеции в Баку.