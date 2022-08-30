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Azərbaycan səfiri Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycan səfiri Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb
Xarici siyasət
30 Avqust , 2022 16:12
Azərbaycan səfiri Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb
Rəşad Məmmədov

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, 30 Avqust - Zəfər Bayramı çərçivəsində baş tutan görüş Prezident Sarayında olub.

Görüşdə Azərbaycan səfiri Türkiyə liderini bayram münasibətilə təbrik edib.

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Rus versiyası Посол Азербайджана встретился с президентом Турции
İngilis versiyası Azerbaijani ambassador meets with Turkish President 

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