Azərbaycan səfiri Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, 30 Avqust - Zəfər Bayramı çərçivəsində baş tutan görüş Prezident Sarayında olub.
Görüşdə Azərbaycan səfiri Türkiyə liderini bayram münasibətilə təbrik edib.
Bugün Büyükelçi Reşad Memmedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kutlama törenine katıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a— AzEmbassyTürkiye (@AzEmbassyTurkey)
#30AğustosZaferBayramımünasebeti ile tebriklerini iletti. pic.twitter.com/feHmgMh82H August 30, 2022