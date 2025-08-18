Haqqımızda

Azərbaycan Prezidenti Slovakiyaya rəsmi səfərə dəvət olunub

Xarici siyasət
18 avqust 2025 16:50
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Slovakiyaya rəsmi səfərə dəvət olunub.

"Report" xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri Elçin Qasımov etimadnaməsini Azərbaycan Prezidentinə təqdim edərkən deyib.

Diplomat, öz növbəsində, Azərbaycanla Slovakiya arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını deyərək Slovakiya Prezidentinin və Baş nazirinin salamlarını dövlət başçısına çatdırıb.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Slovakiya Prezidentinə və Baş nazirinə çatdırılmasını xahiş edib. Dövlət başçısı Slovakiyaya səfərə dəvəti məmnunluqla qəbul etdiyini bildirib.

İngilis versiyası President Ilham Aliyev invited on official visit to Slovakia
Rus versiyası Президент Азербайджана приглашен с официальным визитом в Словакию

