Azərbaycan Prezidenti: Regional bağlantılar davamlı sülh istiqamətində baxışlarımızın əsasını təşkil edir
Xarici siyasət
- 25 sentyabr, 2025
- 20:56
Regional bağlantılar davamlı sülh istiqamətində baxışlarımızın əsasını təşkil edir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı səsləndirib.
"Vaşinqton Sammitinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizindən maneəsiz keçidi təmin edəcək və regional bağlantıları möhkəmləndirəcək "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu"dur (TRIPP)", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
Son xəbərlər
21:52
Azərbaycan və Tacikistan mədəni əlaqələri möhkəmləndirirMədəniyyət siyasəti
21:38
Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaqDigər ölkələr
21:38
Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçibFərdi
21:33
Foto
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:24
Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edibXarici siyasət
21:21
İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıqDaxili siyasət
21:20
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyurXarici siyasət
21:19
Foto
Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilibDaxili siyasət
21:17