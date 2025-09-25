Президент Азербайджана: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира

Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи", - добавил глава государства.