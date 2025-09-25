Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент Азербайджана: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:57
    Президент Азербайджана: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира

    Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи", - добавил глава государства.

    Президент Ильхам Алиев Генассамблея ООН
    Azərbaycan Prezidenti: Regional bağlantılar davamlı sülh istiqamətində baxışlarımızın əsasını təşkil edir
    President of Azerbaijan: Regional connectivity has been at the core of our vision for lasting peace

