Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 10:51
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
12:03
Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıbDigər ölkələr
12:00
Foto
Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilibDaxili siyasət
11:55
Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməzDigər ölkələr
11:54
Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye
11:52
Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilibDaxili siyasət
11:47
Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıbDigər ölkələr
11:44
Foto
Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olubDaxili siyasət
11:42