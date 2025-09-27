İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 10:51
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri başa çatıb
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev ABŞ BMT Baş Assambleyası
    Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в США
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev concludes working visit to US

    Son xəbərlər

    12:03

    Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıb

    Digər ölkələr
    12:00
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:00

    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Daxili siyasət
    11:55

    Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz

    Digər ölkələr
    11:54

    Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıb

    Sənaye
    11:52

    Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilib

    Daxili siyasət
    11:47

    Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıb

    Digər ölkələr
    11:44
    Foto

    Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    11:42

    Rusiya millisinin üzvü: "Bizim üçün çox əhəmiyyətli qızıl medaldır"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti