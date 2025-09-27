Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в США
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 10:53
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Последние новости
12:12
Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчанияВнутренняя политика
12:08
США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NISДругие страны
12:04
Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкцииВнутренняя политика
12:04
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплексаВнутренняя политика
12:00
Фото
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидовВнутренняя политика
11:54
Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листаВ регионе
11:50
День, который изменил всеВнутренняя политика
11:50
КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного СаакашвилиВ регионе
11:47