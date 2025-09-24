Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nyu-Yorkda Portuqaliya Prezidenti ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 19:18
Sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Portuqaliya Respublikasının Prezidenti Marselo Rebelo de Sousa ilə görüşüb.
