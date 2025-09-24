Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 19:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился 24 сентября в Нью-Йорке с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
