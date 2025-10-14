İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrləri Pəncabın baş naziri ilə görüşüblər

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrləri Pəncabın baş naziri ilə görüşüblər

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Pakistan Milli Assambleyasının sədri Sərdar Ayaz Sadiq və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş Lahor şəhərində Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərif ilə görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə ölkələr arasında əlaqələr və parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, xalqların mədəni, dini və mənəvi yaxınlığı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin əsasını təşkil edir. Vurğulanıb ki, dövlət başçıları arasında sıx siyasi təmaslar, dostluq münasibətləri bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafına böyük təsir göstərir, xalqları və dövlətləri bir-birinə daha da yaxınlaşdırır.

    Söhbət zamanı Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin İslamabadda keçirilən üçtərəfli görüşün və orada müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyəti qeyd edilib. Bildirilib ki, parlament sədrlərinin bu üçtərəfli əməkdaşlıq mexanizmi, keçirilən görüşlər, qarşılıqlı səfərlər, o cümlədən nüfuzlu beynəlxalq parlament təşkilatlarında deputatlarımızın birgə fəaliyyəti, prinsipial məsələlərdə ortaq mövqe sərgiləməyi ölkələr arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin parlament müstəvisində də gücləndirilməsinə xidmət edir.

    Görüşdə ikitərəfli və üçtərəfli formatda əməkdaşlığımızın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sahibə Qafarova Numan Kurtulmuş Pakistan
    Foto
    Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером Пенджаба
    Foto
    Speakers of Azerbaijan, Pakistan, Türkiye meet Punjab chief minister

