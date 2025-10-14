Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером Пенджаба

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:48
    Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером Пенджаба

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик и спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш встретились в Лахоре с премьер-министром провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждались отношения между странами и расширение парламентского сотрудничества.

    В ходе встречи была подчеркнута важность трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. Было отмечено, что этот трехсторонний механизм сотрудничества, проводимые встречи, взаимные визиты, а также совместная деятельность наших депутатов в авторитетных международных парламентских организациях, демонстрация общей позиции по принципиальным вопросам служат укреплению дружеских и стратегических партнерских отношений между странами.

    Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

