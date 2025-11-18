İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 07:31
    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları – Səməd Seyidov, Anatoliy Rafailov, Nigar Arpadarai, Tural Gəncəliyev, Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təsisatları ilə Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi vəzifəsinin icra edən Jalə İbrahimova, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Vasif Hüseynov və Sefarad yəhudilərinin Bakı dini icmasının sədri Zamir İsayevin yer aldığı nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, nümayəndə heyətinin səfər çərçivəsində ilk görüşü ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin üzvü Cim Birdin ofisinin rəhbəri Sara Rosnik ilə baş tutub.

    Daha sonra heyət ABŞ-nin bir sıra aparıcı yəhudi təşkilatlarının, beyin mərkəzlərinin və ABŞ Konqresinin üzvlərinin köməkçilərinin də iştirak etdiyi dəyirmi masada iştirak edib.

    Görüşlərdə nümayəndə heyətinin üzvləri tərəfindən Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər, 8 avqust - Vaşinqton Sammitindən sonra Azərbaycan–ABŞ ikitərəfli əlaqələrində yaranmış canlanma, eyni zamanda, 907-ci düzəlişin ləğvi, ABŞ Konqresində ölkəmizin əleyhinə irəli sürülmüş təşəbbüslər və bir sıra digər məsələlər barədə məlumat verilib, qarşı tərəfi maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Sonrakı günlərdə nümayəndə heyətinin ABŞ Dövlət Departamenti, ABŞ Konqresinin yuxarı və aşağı palatasının üzvləri, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və Azərbaycan–ABŞ Ticarət Palatasında görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur.

    Səfər 21 noyabr tarixinədək davam edəcək.

    ABŞ Milli Məclis səfər
    Foto
    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Son xəbərlər

    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:52

    Çin və Vyetnam HDQ 19-20 noyabr tarixlərində Tonkin körfəzində patrul xidməti həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    07:31
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Xarici siyasət
    07:28

    Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    07:17
    Foto

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:11

    Maduro ABŞ administrasiyası ilə dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:44

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Daxili siyasət
    06:27

    Horovlu sakini: İlk olaraq yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edəcəyik

    Daxili siyasət
    06:24

    "Reuters": Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini imzalamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti