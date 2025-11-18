Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

Делегация, в состав которой входят депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов, Анатолий Рафаилов, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, исполняющая обязанности начальника Управления сотрудничества с международными правозащитными институтами МИД Азербайджана Джале Ибрагимова, руководитель отдела Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов и председатель Бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев, находится с визитом в США.

Как передает американское бюро Report, первой встречей делегации в рамках визита стал прием в офисе члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Джима Берда, где делегацию приняла руководитель офиса Сара Росник.

Позднее делегация приняла участие в "круглом столе", в котором также участвовали представители ряда ведущих еврейских организаций США, аналитических центров и помощники членов Конгресса.

В ходе встреч члены делегации предоставили информацию о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, оживлении азербайджано-американских двусторонних отношений после Вашингтонского саммита 8 августа, а также о необходимости отмены 907-й поправки, инициативах, выдвинутых в Конгрессе США против Азербайджана и других вопросах. Были даны ответы на интересующие противоположную сторону вопросы.

В последующие дни делегация проведёт встречи в Государственном департаменте США, с членами верхней и нижней палат Конгресса, представителями аналитических центров и Торговой палаты "Азербайджан–США".

Визит продлится до 21 ноября.