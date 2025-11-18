Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 07:53
    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Делегация, в состав которой входят депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов, Анатолий Рафаилов, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, исполняющая обязанности начальника Управления сотрудничества с международными правозащитными институтами МИД Азербайджана Джале Ибрагимова, руководитель отдела Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов и председатель Бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев, находится с визитом в США.

    Как передает американское бюро Report, первой встречей делегации в рамках визита стал прием в офисе члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Джима Берда, где делегацию приняла руководитель офиса Сара Росник.

    Позднее делегация приняла участие в "круглом столе", в котором также участвовали представители ряда ведущих еврейских организаций США, аналитических центров и помощники членов Конгресса.

    В ходе встреч члены делегации предоставили информацию о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, оживлении азербайджано-американских двусторонних отношений после Вашингтонского саммита 8 августа, а также о необходимости отмены 907-й поправки, инициативах, выдвинутых в Конгрессе США против Азербайджана и других вопросах. Были даны ответы на интересующие противоположную сторону вопросы.

    В последующие дни делегация проведёт встречи в Государственном департаменте США, с членами верхней и нижней палат Конгресса, представителями аналитических центров и Торговой палаты "Азербайджан–США".

    Визит продлится до 21 ноября.

    Азербайджан США
    Фото
    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Последние новости

    08:22
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:53
    Фото

    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Внешняя политика
    07:29

    Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

    Kультурная политика
    07:18

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:13

    Житель Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свое родное село

    Внутренняя политика
    06:58

    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Другие страны
    06:25

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    Лента новостей