    Astanada İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Qazaxıstanın paytaxtı Astanadakı "Akorda" Prezident Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, "Akorda" Prezident Sarayında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.

    Qazaxıstanın nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Kasım-Jomart Tokayevə təqdim edilib.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verib.

    Azərbaycanın və Qazaxıstanın Dövlət himnləri səslənib.

    Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçiblər.

    Dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər.

