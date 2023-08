AŞ-nin Baş katibi Rusiyanın Pokrovskdakı mülki binaları hədəf almasını pisləyib

“Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Pokrovsk şəhərindəki hotel və mənzilləri hədəf alan hücumunu qəti şəkildə pisləyirəm”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının Baş katibi Mariya Pejçinoviç-Buriç tviterdə yazıb.

O bu cinayətin cəzasız qalmamasının zəruri olduğunu vurğulayıb.