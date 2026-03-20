Aleksandar Vuçiç yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 20 mart, 2026
- 17:01
Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfər edəcək.
Bunu A.Vuçiç ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra "Report"un Balkan bürosunun sualını cavablandırarkən deyib.
O, bildirib ki, Serbiya Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyə davam edəcək:
"Azərbaycanla əməkdaşlıqdan çox məmnunam. Yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfərim gözlənilir. Mən Prezident Əliyevə dostluq və yaxşı razılaşmalar üçün minnətdaram. Əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirəcəyik, sürətləndirəcəyik və genişləndirəcəyik".
