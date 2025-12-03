İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın Şimal-Qərb regionundakı yerləşmə müəssisələrinin sayı açıqlanıb

    Turizm
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:37
    Azərbaycanın Şimal-Qərb regionundakı yerləşmə müəssisələrinin sayı açıqlanıb
    Şahin Məlikov

    Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunda 116 yerləşmə müəssisəsi var.

    Bunu "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin Şəki Regional Turizm İdarəsinin rəisi Şahin Məlikov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həmin müəssisələrin ümumi nömrə fondu 2 105-dir: "Belə ki, Şəkidə 42 müəssisənin 838, Qaxda 28 müəssisənin 641, Zaqatalada 18 müəssisənin 312, Oğuzda 23 müəssisənin 186, Balakəndə isə 5 müəssisənin 128 nömrə fondu var. Bu rəqəmlər yeni obyektlərin açılması və yaxud mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin dayandırması səbəbindən daim dəyişə bilər".

    yerləşmə müəssisəsi Dövlət Turizm Agentliyi

    Son xəbərlər

    14:45

    Şimali Kipr nümayəndəsi: TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodiziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    14:45

    Şahin Məlikov: "Regionlarda turizm sahəsinin inkişafı üçün xidmət keyfiyyəti artırılmalıdır"

    Turizm
    14:44

    Azərbaycanlı futbolçu: "Komanda yoldaşım köynəyi anamın ildönümü münasibətilə hazırlatdırmışdı"

    Futbol
    14:40

    Naxçıvandan Türkiyəyə ixrac 25 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    14:37

    Azərbaycanın Şimal-Qərb regionundakı yerləşmə müəssisələrinin sayı açıqlanıb

    Turizm
    14:37

    Azərbaycan Xəzər regionunda mürəkkəb quyuların qazılması üçün ilk dəfə "MudLink" texnologiyasından istifadə edəcək

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    14:30

    "Formula 1": 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək yarışın biletləri satışa çıxarılıb

    Formula 1
    14:24
    Foto

    Azərbaycanla Vyetnam arasında məhkəmə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti