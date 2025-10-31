İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycandakı qoruqlara bilet satışından əldə edilən gəlirlər 10 % artıb

    Turizm
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Azərbaycandakı qoruqlara bilet satışından əldə edilən gəlirlər 10 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin tabeliyində olan qoruqlarda bilet satışından 4,8 milyon manatdan çox gəlir əldə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinə təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, əldə olunan gəlir ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 10 % artıb.

    "Bu vəsait tam şəkildə qoruqların inkişafına, infrastrukturun yenilənməsinə və xidmət keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilir", – deyə M. Ağabəyli əlavə edib.

