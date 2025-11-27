İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda turizm sahəsində 5 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Turizm
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycanda turizm sahəsində 5 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) turizm sahəsində 5 yeni dövlət standartı qəbul edə bilər.

    "Report" bu barədə AZSTAND-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İnstitutun təsis etdiyi "Turizm və əlaqədar xidmətlər"in standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 06) onlayn iclası keçirilib. İclasda AZSTAND-la yanaşı, Dövlət Turizm Agentliyinin, Azərbaycan Turizm Bürosunun, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin, Səhiyyə Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, "Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası" İctimai Birliyinin nümayəndələri iştirak edib.

    İclasda Texniki Komitənin 2025-ci il fəaliyyət planına uyğun olaraq işlənib hazırlanmış 2 standart layihəsi səs çoxluğu ilə qəbul edilib, daha 3 yeni dövlət standartı layihəsi isə müzakirə edilib.

    Sonda "2026–2028–ci illər üzrə Milli Standartlaşdırma Proqramına"na daxil edilmiş turizm sahəsi üzrə standart layihələri barədə məlumatlandırma və planlaşdırma məsələlərinə baxılıb.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi AZSTAND dövlət standartı

    Son xəbərlər

    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıb

    Media
    17:54

    Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıb

    Region
    17:52

    Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilib

    Din
    17:51
    Foto

    Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
    17:50

    Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcək

    Region
    17:49
    Video

    Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti