Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6 %-dən çox artıb

Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli 859 obyekt olub.
“Report” Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.
İl ərzində bu obyektlərin birdəfəlik tutumu 13,4 % artaraq 67 376-ya, nömrələrinin sayı isə 10,7 % artaraq 31 750-yə çatıb.
Hesabat dövründə mehmanxana və otel tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 2,38 milyon nəfər olub ki, bu da illik müqayisədə 22,4 % çoxdur.
Ötən il mehmanxana və otel tipli obyektlərin işçilərinin sayı isə əvvəlki ilə nisbətən 11,7 % artaraq 15 202-ə çatıb.