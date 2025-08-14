Haqqımızda

Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6 %-dən çox artıb Ötən il Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6,2 % artaraq 859-a çatıb.
Turizm
14 avqust 2025 11:13
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli 859 obyekt olub.

“Report” Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.

İl ərzində bu obyektlərin birdəfəlik tutumu 13,4 % artaraq 67 376-ya, nömrələrinin sayı isə 10,7 % artaraq 31 750-yə çatıb.

Hesabat dövründə mehmanxana və otel tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 2,38 milyon nəfər olub ki, bu da illik müqayisədə 22,4 % çoxdur.

Ötən il mehmanxana və otel tipli obyektlərin işçilərinin sayı isə əvvəlki ilə nisbətən 11,7 % artaraq 15 202-ə çatıb.

İngilis versiyası Number of hotels, hotel-type facilities in Azerbaijan grows over 6%
Rus versiyası Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличилось более чем на 6%

