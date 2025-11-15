İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Astarada Eko Festival keçirilib, yerli turizm məhsulları tanıdılıb

    Turizm
    • 15 noyabr, 2025
    • 13:15
    Astarada Eko Festival keçirilib, yerli turizm məhsulları tanıdılıb

    Astara rayonunda "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilməsinə həsr olunmuş "Astara Eko Festivalı" təşkil olunub.

    "Report"un Astaraya ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, tədbir Dövlət Turizm Agentliyi, Lənkəran Regional Turizm İdarəsi, Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti, Gənclərin İnkişaf və karyera Mərkəzinin Lənkəran-Astara regional nümayəndəliyi, Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Lənkəran-Astara Regional Mədəniyyət İdarəsi və özəl sahibkarlıq subyektlərinin birgə tərəfdaşlığı ilə Dənizkənarı Park Bulvarda həyata keçirilib.

    Məqsəd yerli turizm məhsullarının tanıdılması ilə yanaşı, bölgə turizmində mövsümülük amilini aradan qaldırmaq, kənd turizminə dəstək olmaq, yerli adət ənənələrini və mədəni irsi təşviq etmək, eyni zamanda ekoturizm və aqroturizm ehtiyatlarının təşviqi, yerli fermerlərin turizm sahəsində inkişaflarına töhfə verməkdir.

    Bildirilib ki, 30-dan çox yerli istehsalçının və turizm sənayesi nümayəndələrinin qatıldığı festivalda biomüxtəliflik, aqroturizm, qastronomiya üzrə müxtəlif təqdimalar və sərgilər təşkil olunub, yerli istehsalçılar və fermerlərin hazırladığı məhsulların satış yarmarkası, həmçinin dequstasiya və ustad təqdimatları keçirilib, yerli idmançıların çıxışları nümayiş olunub. Eyni zamanda yerli fəal gənclər innovativ təqdimatlar ediblər.

    Tədbirdə ziyarətçilərə cənub bölgəsinin turizm məhsulları eləcə də təbiəti, mədəniyyəti və tarixi ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılıb.

    Festival tanınmış musiqi qruplarının ifası ilə davam edir.

    Astara "Astara Eko Festivalı"

    Son xəbərlər

    13:21

    Rumıniya Kiyevdə Azərbaycanın səfirliyinin binasının atəşə tutulmasını pisləyib

    Xarici siyasət
    13:18

    Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların statusu haqqında qanunun hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    13:15
    Foto

    Astarada Eko Festival keçirilib, yerli turizm məhsulları tanıdılıb

    Turizm
    13:15

    "Naxçıvan"ın basketbolçusu: "Komandamız "Sumqayıt"a qarşı əla performans göstərdi"

    Komanda
    13:08

    SOCAR son 8 ilin ən yüksək BB reytinqini əldə edib

    Energetika
    13:03
    Foto

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    12:59

    Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını cüzi artırıb

    Sənaye
    12:56
    Foto

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:52

    Oğuzun Mollalı kəndinə qaz çəkilişi yarımçıq qalıb, "Azəriqaz" işlərin yekunlaşacağı müddəti açıqlayıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti