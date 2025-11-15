Astarada Eko Festival keçirilib, yerli turizm məhsulları tanıdılıb
- 15 noyabr, 2025
- 13:15
Astara rayonunda "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilməsinə həsr olunmuş "Astara Eko Festivalı" təşkil olunub.
"Report"un Astaraya ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, tədbir Dövlət Turizm Agentliyi, Lənkəran Regional Turizm İdarəsi, Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti, Gənclərin İnkişaf və karyera Mərkəzinin Lənkəran-Astara regional nümayəndəliyi, Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Lənkəran-Astara Regional Mədəniyyət İdarəsi və özəl sahibkarlıq subyektlərinin birgə tərəfdaşlığı ilə Dənizkənarı Park Bulvarda həyata keçirilib.
Məqsəd yerli turizm məhsullarının tanıdılması ilə yanaşı, bölgə turizmində mövsümülük amilini aradan qaldırmaq, kənd turizminə dəstək olmaq, yerli adət ənənələrini və mədəni irsi təşviq etmək, eyni zamanda ekoturizm və aqroturizm ehtiyatlarının təşviqi, yerli fermerlərin turizm sahəsində inkişaflarına töhfə verməkdir.
Bildirilib ki, 30-dan çox yerli istehsalçının və turizm sənayesi nümayəndələrinin qatıldığı festivalda biomüxtəliflik, aqroturizm, qastronomiya üzrə müxtəlif təqdimalar və sərgilər təşkil olunub, yerli istehsalçılar və fermerlərin hazırladığı məhsulların satış yarmarkası, həmçinin dequstasiya və ustad təqdimatları keçirilib, yerli idmançıların çıxışları nümayiş olunub. Eyni zamanda yerli fəal gənclər innovativ təqdimatlar ediblər.
Tədbirdə ziyarətçilərə cənub bölgəsinin turizm məhsulları eləcə də təbiəti, mədəniyyəti və tarixi ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılıb.
Festival tanınmış musiqi qruplarının ifası ilə davam edir.