Xüsusi icra məmuru olmaq istəyən namizədlər ilkin icbari hazırlığa cəlb olunacaq
- 24 sentyabr, 2026
- 15:57
Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə Komissiyası bildirir ki, xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə bağlı müsabiqənin test imtahanından uğur qazanmış namizədlərlə fərdi qaydada keçirilmiş müsahibə mərhələsi yekunlaşıb.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bu mərhələdə iştirak etmiş 19 namizəddən zəruri keçid balı toplamış 8 nəfərin Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında ilkin icbari hazırlığa cəlb olunması barədə qərar qəbul edilib.
Namizədlərin ilkin icbari hazırlığı oktyabr ayının 1-dən etibarən başlanacaq. Hazırlığın yekunları üzrə qiymətləndirmədən uğurla keçən şəxslər stajkeçməyə cəlb olunacaqlar.
"Xüsusi icra məmurları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarəti bilavasitə həyata keçirən qurumunda xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə və ya dövlət icra məmuru vəzifəsində üç ildən az olmayaraq işləmiş şəxslər ofisin idarə edilməsi və mühasibatlıq təlimləri istisna olmaqla, ilkin icbari hazırlıqdan və staj keçməkdən azad edilirlər.
Namizədlərdən ilkin icbari hazırlıqla bağlı oktyabr ayının 1-i saat 9:00-dan gec olmayaraq Ədliyyə Akademiyasının əsas korpusunda olmaları xahiş olunur (ünvan: Bakı şəhəri, Vidadi küçəsi 158, telefon: 012-493-71-31).
Müsahibə mərhələsində uğur qazanmış namizədlərin SİYAHISI:
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1.
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Dadaşov İlkin Tofiq oğlu
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2.
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Qasımov Qafil Akif oğlu
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3.
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Heydərli Şaiq Abisalam oğlu
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4.
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Hüseynov Allahverdi Əjdər oğlu
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5.
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Mütəllimov Kənan Ələkbər oğlu
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6.
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Həsənov Rəşad Rəşid oğlu
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7.
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Bayramov Cavid Əli oğlu
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8.
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Şahbazov Abdulla Tofiq oğlu