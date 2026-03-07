İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    • 07 mart, 2026
    • 11:03
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb

    Uşaq evi sosial xidmət müəssisələrinin sakinləri olan, valideyn himayəsindən məhrum 18 uşağın 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində olan anaları ilə görüşü təşkil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, görüşün məqsədi məhkum qadınlara öz ailə üzvləri ilə daha çox vaxt keçirmək imkanı yaratmaq, onların sosial reabilitasiyasını təmin etmək və azadlığa çıxdıqdan sonra onlar tərəfindən törədilə biləcək residiv cinayətlərin qarşısını almaqdır.

    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb
    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb

    Uşaq evi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi cəzaçəkmə müəssisəsi

    Son xəbərlər

    11:26

    Tehranda güclü partlayışlar eşidilir

    Region
    11:25

    Səudiyyə Ərəbistanı paytaxta və neft infrastrukturuna dron hücumu barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    11:22

    İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edib

    Digər ölkələr
    11:15

    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ hərbi gəmilərinə zərbə endirməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    11:09
    Foto

    Şəfa FK: "MyGroup"un qurduğu və Azərbaycan futbolunda yüksələn layihə

    Futbol
    11:03
    Foto

    Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    10:51

    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 22 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    10:51

    Polşa Rusiyanın Ukraynaya gecə endirdiyi zərbələrə görə hərbi aviasiyanı havaya qaldırıb

    Digər ölkələr
    10:38

    Ceyhun Bayramov türkmənistanlı həmkarı ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti