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    Azərbaycanda sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:17
    Azərbaycanda sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən respublika üzrə sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, sentyabrın 11-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bu gün isə Azərbaycanın bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Pensiya ödənişləri Naxçıvan Muxtar Respublikası

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