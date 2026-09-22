Azərbaycanda sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb
Sosial müdafiə
- 22 sentyabr, 2026
- 10:17
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən respublika üzrə sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, sentyabrın 11-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bu gün isə Azərbaycanın bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.
Son xəbərlər
21:35
Video
Prezident işğal dövründə Ermənistanın 60 min hektar meşə fondunu məhv etməsini qabardıbDaxili siyasət
21:34
Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatında daha iki qızıl medal qazanıblarFərdi
21:31
Ceyhun Bayramov isveçrəli həmkarı İqnasio Kassislə görüşübXarici siyasət
21:26
"Naxçıvan" klubu ABŞ-li basketbolçu Ceremi Hayesi transfer edibKomanda
21:13
Babək rayonunun bir sira yaşayış məntəqələrində işıq olmayacaqEnergetika
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32