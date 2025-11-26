İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:49
    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək
    Ramin Məmmədov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Dini Komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul dekabrın 2-si saat 11:00-da baş tutacaq və Saatlı, Sabirabad, İmişli və Beyləqan rayonlarından olan vətəndaşların müraciətləri dinləniləcək.

    Dini Komitə sədrinin qəbulu İmişli rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 2) keçiriləcək.

    Eyni zamanda vurğulanıb ki, qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Dövlət Komitəsinin Mil-Muğan regional bölməsinə (050) 562 72 32, (021) 246 62 99, [email protected], [email protected]) müraciət edə bilərlər.

    Dini Qurumlar Ramin Məmmədov Vətəndaş qəbulu

