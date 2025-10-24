Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
Sosial müdafiə
- 24 oktyabr, 2025
- 19:25
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlərin ödənilməsi başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib.
