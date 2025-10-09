İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib
Sosial müdafiə
- 09 oktyabr, 2025
- 17:35
Bu ilin 9 ayında işəgötürənlər sosial xarakterli ödənişlər olan 380 min 800 manat vəsaitin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən keçirilən kollegiya iclasında məlumat verilib.
Bildirilib ki, görülən tədbirlərlə həmin vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənildiyi, əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verilmiş 56 işçinin yenidən əvvəlki işlərinə bərpa edilib.
Həmçinin əmək müqavilələrinin artıq 96 faizinin elektronlaşdırılıb.
