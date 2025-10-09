İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Sosial müdafiə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:35
    İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

    Bu ilin 9 ayında işəgötürənlər sosial xarakterli ödənişlər olan 380 min 800 manat vəsaitin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən keçirilən kollegiya iclasında məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görülən tədbirlərlə həmin vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənildiyi, əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verilmiş 56 işçinin yenidən əvvəlki işlərinə bərpa edilib.

    Həmçinin əmək müqavilələrinin artıq 96 faizinin elektronlaşdırılıb.

