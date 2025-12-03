İmişlidə əmək yarmarkası keçirilib
Sosial müdafiə
- 03 dekabr, 2025
- 16:50
İmişli rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yarmarka Mil-Muğan Regional Məşğulluq filialının təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Yarmarkada 15 işəgötürən tərəfindən işsiz və işaxtaran şəxslərə 100-ə yaxın vakansiya təqdim olunub.
Vakansiyalar üzrə müraciət edən işsiz və işaxtaran şəxslərdən tərcümeyi-halları qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunublar.
Son xəbərlər
17:04
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıbİKT
17:01
Foto
Azərbaycan Bəhreyn və Küveyt ilə qarşılıqlı investisiya imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
16:55
Avropa Komissiyası 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:51
Rahid Əmirquliyev: "Özümü klub prezidenti yox, futbolçu kimi hiss edirəm" - MÜSAHİBƏFutbol
16:51
Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Brüsseldə Aİ rəsmiləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
16:51
Foto
Azərbaycan Çində keçirilən Dünya Külək Enerjisi Konfransında təmsil olunurEnergetika
16:50
Foto
İmişlidə əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
16:42
Azərbaycanın içki istehsalçısının xalis mənfəəti azalıbMaliyyə
16:39