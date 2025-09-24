İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    İƏT Əmək Mərkəzi işçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində yeni addımlar atacaq

    Sosial müdafiə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:15
    İƏT Əmək Mərkəzi işçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində yeni addımlar atacaq
    Anar Məlikov

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əmək Mərkəzi işçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində yeni addımlar atacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mərkəzin nümayəndəsi Anar Məlikov Bakıda keçirilən Yüksək Vəzifəli Rəsmilərin İƏT-in Baş Assambleyasının 2-ci Sessiyasına Hazırlıq İclasında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Əmək Mərkəzi İƏT-ə üzv dövlətlərlə birgə bir sıra layihələr hazırlamağa, yeni addımlar atmağa həvəslidir:

    "Əməyin keyfiyyətinin artırılması bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün yeni layihələr, proqramlar lazımdır. Biz təkliflərə açığıq. Ümid edirəm, birlikdə uzunmüddətli qərarlar alıb yeniliklərə addım ata biləcəyik".

    Son xəbərlər

    10:40

    İran ABŞ-ni ittiham edib

    Digər ölkələr
    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti