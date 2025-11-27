İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Fərid Məmmədov: Füzulidə açılan DOST məntəqəsində vətəndaşlara 3 sahə üzrə 120 xidmət göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:39
    Fərid Məmmədov: Füzulidə açılan DOST məntəqəsində vətəndaşlara 3 sahə üzrə 120 xidmət göstəriləcək

    Füzuli şəhərində açılan DOST məntəqəsində vətəndaşlara 3 sahə üzrə 120 xidmət göstəriləcək.

    Bunu "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında DOST Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov deyib.

    "Bu gün Füzuli şəhərində fəaliyyətə başlayan Qarabağ Regional DOST mərkəzinin ilk xidmət məntəqəsində burada məskunlaşmış vətəndaşlara sosial müdafiə, sosial təminat, məşğulluq və əmək münasibətləri istiqamətində xidmətlər göstəriləcək. Müasir formatda inşa olunan xidmət məntəqəsinin ərazisi 200 kvadratmetrdir və burada yeni texnologiyalar tətbiq olunub. Məntəqədə yalnız DOST Agentliyi deyil, həm də Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin xidmətləri də vətəndaşlara təqdim olunacaq",- F.Məmmədov vurğulayıb.

    O məntəqədə göstəriləcək xidmətlərdən də bəhs edib:

    "DOST agentliyi vətəndaşlara ümumilikdə 120 xidmət göstərəcək. Eyni zamanda Məşğulluq Agentliyi tərəfindən də məntəqədə aktiv məşğulluq tədbirləri, işsiz və işaxtaran şəxslərə məşğulluqla bağlı müxtəlif xidmətlər göstəriləcək. Bundan başqa, KOBİA tərəfindən də müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılır".

    DOST Agentliyi məşğulluq Füzuli Fərid Məmmədov

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Füzulidə "m10" və Milliön Telesatış mərkəzi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    16:21

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasında 20 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    16:20

    Dauletxan Jiyenkulov: Sosial şəbəkələrdəki saxta məlumatlar ictimai rəyə təsir edir

    Xarici siyasət
    16:19

    Ərdoğan Roma Papasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Region
    16:12

    Naxçıvanda meyvə və giləmeyvə istehsalı 7 %-ə yaxın artıb

    ASK
    16:08

    Liqa Siçeva: "Azərbaycan Baltik biznesi üçün Cənubi Qafqaza açılan qapıya çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    16:07

    Bakı-Əmman-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm uçuşların həyata keçirilməsi planı müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    16:04
    Foto

    Gəncədə icbari tibbi sığorta sisteminin işləmə prinsipləri ilə bağlı təlim keçirilib

    Sağlamlıq
    16:03

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər məhkəmədə Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti