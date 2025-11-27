Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Фарид Мамедов: Физулинский пункт DOST будет оказывать гражданам 120 услуг

    Социальная защита
    • 27 ноября, 2025
    • 17:05
    Фарид Мамедов: Физулинский пункт DOST будет оказывать гражданам 120 услуг

    Открытый в Физули пункт DOST будет оказывать гражданам 120 видов услуг.

    Об этом корреспонденту Report в Физули заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

    "Сегодня в городе Физули официально открылся пункт обслуживания Карабахского регионального центра DOST. Он будет оказывать жителям города услуги в сфере социальной защиты, соцобеспечения, занятости и трудовых отношений. Пункт обслуживания построен в современном стиле на площади 200 кв. м. Гражданам будут предоставляться услуги не только Агентства DOST, но и Государственного агентства занятости и Агентства развития малого и среднего бизнеса", - сказал он.

    Отметим, что в городе Физули начал работу пункт DOST Карабахского регионального центра DOST. В пункте будет обеспечен высокий уровень сервиса, включая эффективное обслуживание граждан, обращающихся по вопросам участия в программах активной занятости.

    Фарид Мамедов Агентство DOST Физули пункт DOST
    Fərid Məmmədov: Füzulidə açılan DOST məntəqəsində vətəndaşlara 3 sahə üzrə 120 xidmət göstəriləcək

