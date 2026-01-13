"Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksində 260 nəfər keçmiş məcburi köçkün işlə təmin edilib
Sosial müdafiə
- 13 yanvar, 2026
- 16:30
Ağdərə rayonunun Canyataq kəndində "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksində ilkin mərhələdə 980 nəfər daimi işlə təmin olunub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə kompleksin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, işlə təmin edilənlərin 260 nəfəri keçmiş məcburi köçkün, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan vətəndaşlardır.
Bildirilib ki, növbəti illərdə əksəriyyəti yerli icmaları təmsil edən vətəndaşlar üçün daimi iş yerlərinin sayının 1250-yə çatdırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:50
Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədirDigər ölkələr
16:50
Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı "Birbank"da izləyinMaliyyə
16:48
İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıbRegion
16:46
"ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaqMedia
16:46
Altı il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaqSənaye
16:45
"Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunubSağlamlıq
16:39
Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
16:39
"Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıbFutbol
16:39