İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksində 260 nəfər keçmiş məcburi köçkün işlə təmin edilib

    Sosial müdafiə
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:30
    Dəmirli Filiz Emalı Kompleksində 260 nəfər keçmiş məcburi köçkün işlə təmin edilib

    Ağdərə rayonunun Canyataq kəndində "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksində ilkin mərhələdə 980 nəfər daimi işlə təmin olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə kompleksin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, işlə təmin edilənlərin 260 nəfəri keçmiş məcburi köçkün, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan vətəndaşlardır.

    Bildirilib ki, növbəti illərdə əksəriyyəti yerli icmaları təmsil edən vətəndaşlar üçün daimi iş yerlərinin sayının 1250-yə çatdırılması planlaşdırılır.

    İlham Əliyev Ağdərə "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksi məcburi köçkün “Böyük Qayıdış”
    Комплекс по обработке руды "Демирли": 260 бывших вынужденных переселенцев обеспечены работой

    Son xəbərlər

    16:50

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:50

    Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı "Birbank"da izləyin

    Maliyyə
    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Altı il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti