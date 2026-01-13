Комплекс по обработке руды "Демирли": 260 бывших вынужденных переселенцев обеспечены работой
- 13 января, 2026
- 16:46
В селе Джанятаг Агдеринского района на начальном этапе в комплексе по обработке руды "Демирли" постоянной работой обеспечено 980 человек.
Как сообщает Report, об этом президенту Ильхаму Алиеву сообщили при открытии комплекса.
Было отмечено, что 260 человек из числа обеспеченных работой - бывшие вынужденные переселенцы.
Сообщается, что в предстоящие годы планируется довести количество постоянных рабочих мест для граждан, большинство из которых представляют местные общины, до 1250.
