İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Daha 13 yeni standart layihəsi təsdiq üçün müvafiq quruma təqdim ediləcək

    Sosial müdafiə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:14
    Daha 13 yeni standart layihəsi təsdiq üçün müvafiq quruma təqdim ediləcək

    Daha 13 yeni standart layihə təsdiq üçün müvafiq quruma təqdim ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, "Əmək sahəsində"standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK21) növbəti iclasında Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun təqdim etdiyi yeni standart layihəsi müzakirə edilib və təsdiqi üçün müvafiq quruma təqdim edilməsi barədə rəy verilib.

    Bundan əlavə, görüşdə 2025-ci il üzrə Fəaliyyət Planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş 111 standartdan artıq qəbul olunmuş 63 standart barədə məlumat verilib və Komitənin digər fəaliyyət planları çərçivəsində hazırlanması nəzərdə tutulan standartlarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər vurğulanıb, əməyin mühafizəsi sahəsində yeni standartların hazırlanması və təsdiqi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Standartlaşma İnstitutu

    Son xəbərlər

    10:30

    Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib

    Biznes
    10:28

    Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:28

    İcraçı direktor: Media süni intellektdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdır

    Media
    10:26

    "SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olar

    Energetika
    10:24
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    10:24

    Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"

    Energetika
    10:23

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    10:23

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edib

    Futbol
    10:22

    Müalicə müəssisəsində olan məhkumun yanına gələn arvadından narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti